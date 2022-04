POL-PDMY: Graffiti durchzieht Eifelort Hambuch

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - In der Nacht auf den 21.04.2022, gegen kurz nach 2 Uhr, kam es in der Kalvarienbergstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW beim Rangieren gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW stieß. Der Aufprall war so stark, dass der PKW teilweise auf den angrenzenden Bürgersteig geschoben und hierdurch erheblich beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der ...

