Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Korrektur - Polizeibesuch im Kindergarten

Budenheim (ots)

Am Montagmittag besuchte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Mainz 2 den Waldkindergarten "Die Bäumlinge" in Budenheim. In der gestrigen Pressemeldung wurde fälschlicherweise ein anderer Kindergarten in Budenheim angegeben. Im Rahmen ihres Besuchs erklärten die Beamten den Kindern, welche Aufgaben die Polizei hat und in welchen Situationen man die Polizei rufen kann. Im Anschluss erfuhren die Kinder auf spielerische Weise, was die Beamten alles dabeihaben, wenn sie Streife fahren. Zuletzt wurde der Funkstreifenwagen mit all seinen Funktionen vorgestellt. Insgesamt 16 Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren hörten den beiden jungen Beamten über eine Stunde gespannt zu.

