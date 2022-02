Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Balkon- und Terrassentüren aufgehebelt

Mainz-Stadtgebiet (ots)

Als die 25-jährige Bewohnerin nach ganztägiger Abwesenheit am Mittwochabend in ihre Erdgeschosswohnung in der Mainzer Oberstadt zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Balkontür aufgehebelt wurde und diverse Räume durchwühlt waren. Gestohlen wurde ausschließlich Modeschmuck.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwochmorgen im Mainzer Stadtteil Laubenheim. Diesmal hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Auch hier wurden sämtliche Räume durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Mainz die Ermittlungen aufgenommen. Spuren wurden gesichert. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist nicht geklärt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell