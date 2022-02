Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brutaler Raubüberfall - 88-Jährige wird vor Arztpraxis niedergeschlagen

Mainz-Innenstadt (ots)

Nach dem Besuch in einer Arztpraxis in der Neubrunnenstraße am Dienstagnachmittag um 16:05 Uhr, wird eine 88-Jährige niedergeschlagen und ausgeraubt.

Im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses begegnete die Mainzerin einem unbekannten Mann. Ohne Vorwarnung oder etwas zu sagen, schlug der Mann der ahnungslosen Frau auf den Kopf. Diese stürzte dadurch und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Der Mann nutzte den Moment, griff sich die mitgeführte Handtasche der wehrlosen Frau, entnahm daraus das Portemonnaie und flüchtete vom Tatort. Die 88-Jährige erlitt schmerzhafte Prellungen, wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und für weitere Untersuchungen in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Sie konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- ca. 20-25 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - dunkle, leicht lockige, kurzgeschnittene Haare - trug weiße FFP2-Maske

_____

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell