Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in psychosoziale Einrichtung

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Dienstagmorgen fiel zwei Mitarbeiterinnen einer psychosozialen Einrichtung bei der morgendlichen Lüftungsroutine in der Kaiserstraße ein Fenster der Büroräumlichkeiten aus der Halterung entgegen und auf den Boden. Da sich der dazugehörige andere Flügel des Fensters ungewöhnlicher Weise in geöffneter Hebelstellung befand, alarmierte man die Polizei.

Erste Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass unbekannte Personen über dieses Fenster in die Räume eingedrungen sind. Eine Absuche nach den Tätern verlief ergebnislos. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Einbruchs aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell