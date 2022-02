Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hund beißt Mann in die Hand

Mainz-Mombach (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Mann von einem freilaufenden Hund im Naturschutzgebiet in der Nähe des Waldfriedhofs im Stadtteil Mombach in die Hand gebissen.

Wie den eingesetzten Beamten vor Ort mitgeteilt wurde, sei ein 55-jähriger Mann mit seinem angeleinten Husky um kurz vor 6 Uhr spazieren gewesen. Plötzlich lief ein freilaufender Hund auf ihn zu. Der nicht angeleinte Weimaraner griff den Husky unvermittelt an und versuchte diesen in den Kopf zu beißen. In der Folge trat der Husky-Besitzer den Weimaraner, um den Angriff zu unterbinden. Der Weimaraner reagierte prompt und biss dem Mann in die Hand. Durch einen Stich mit einem Taschenmesser gelang es dem Mann, weitere Bisse zu verhindern. Hund und Mann wurden dabei lediglich leicht verletzt. Der 54-jährige Halter des angreifenden Hundes befand sich in der näheren Umgebung und rief seinen Hund mehrfach erfolglos zurück. Ihm drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Bereits in der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen. Das Ordnungsamt Mainz wurde über den Vorfall informiert, um den aggressiven Hund zeitnah einer Überprüfung zu unterziehen.

