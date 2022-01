Polizei Bochum

POL-BO: Unfall mit Krankenfahrstuhl - Herner (48) wird schwer verletzt

Herne (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag, 23. Januar, erhielt die Bochumer Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstagabend, 22. Januar, in Herne-Crange ereignet hatte. Ein 48-jähriger Mann ist bei diesem schwer verletzt worden. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Herner mit seinem Krankenfahrstuhl gegen 19.45 Uhr die Heerstraße in Richtung Dorstener Straße, als er in Höhe der Hausnummer 29 aus noch ungeklärter Ursache gegen einen geparkten Pkw fuhr. Durch die Kollision ist der Herner verletzt worden und musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell