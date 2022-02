Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Anwohner hören Schüsse - Übung der US Armee

Mainz-Lerchenberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:00 Uhr, gingen bei der Mainzer Polizei mehrere Notrufe von Bewohnern aus Mainz-Lerchenberg Mainz-Finthen und Ober-Olm ein. Alle Anrufer gaben an, Schussgeräusche aus dem Bereich Ober-Olmer Wald gehört zu haben. Einige sprachen von Maschinengewehrsalven. Die Polizei suchte den Bereich mit starken Kräften ab. Vor einem Übungsgelände der US Armee, zwischen Flugplatz Mainz-Finthen und Ober-Olmer Wald, trafen Polizeikräfte auf vier Angehörige der amerikanischen Militärpolizei. Diese gaben an, zur Vorbereitung auf einen baldigen militärischen Einsatz Schießübungen auf dem Gelände durchgeführt zu haben. Die Übungen dauern noch bis zum Nachmittag des heutigen Tages.

