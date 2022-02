Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter flüchten

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Freitagmittag kam es Stadtteil Hechtsheim zu einem versuchten Einbruch in das Wohnhaus einer 79-jährigen Mainzerin.

Eine aufmerksame Nachbarin hörten gegen 13:50 Uhr ein schepperndes Geräusch aus dem Gartenbereich des betroffenen Wohnanwesens. Bei genauerem Hinsehen konnte die Zeugin zwei männliche Personen feststellen, welche sich an der Terrassentür des betroffenen Hauses zu schaffen gemacht hatten. Als die beiden Täter die Nachbarin erkannten, entfernen sich über einen Fußweg in Richtung der Straße Am Schinnergraben. Die Täter stiegen dann in einen entfernt abgestellten Pkw und fuhren davon. Bei der Tatortaufnahme durch die Mainzer Kriminalpolizei konnte festgestellt werden, dass es den Tätern letztlich nicht gelungen war in das gut gesicherte Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter hatten sich erfolglos an Türen und Fenstern zu schaffen gemacht und hier einen Sachschaden verursacht.

Die Mainzer Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Hechtsheimer Bevölkerung. Insbesondere auffällige Beobachtungen von Anwohnern der Straßen Am Hechenberg, Am Schinnergraben und An den Sandkauten. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

