Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zeugen helfen junger Frau - Täter in Gewahrsam

Mainz Hauptbahnhof (ots)

Am späten Freitagabend sprach ein 18-jähriger Heranwachsender aus Oppenheim, eine gleichaltrige Frau am Mainzer Bahnhofplatz an. Der 18-Jährige machte der jungen Frau eindeutige Avancen, die diese jedoch ablehnte. Hierauf wurde der Oppenheimer zunehmend aufdringlicher, hielt die junge Frau fest, würgte und bedrohte sie verbal.

Zufällig wurden zwei unbeteiligte Männer auf die Sache aufmerksam und griffen couragiert ein. Erst nach Eingreifen der Zeugen ließ der 18-Jährige von der jungen Frau ab. Von den alarmierten Funkstreifen konnte der 18-Jährige letztlich in Gewahrsam genommen werden. Er war einige Stunden zuvor bereits wegen Sachbeschädigung eines Geldautomaten im Bahnhofsgebäude aufgefallen. Zusätzlich wurde dem 18-jährigen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum bestand.

Der 18-Jährige muss sich nun wegen Nötigung, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell