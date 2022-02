Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit unter jungen Männern auf einer Party eskaliert

Mainz-Neustadt (ots)

Nachdem zwei junge Männer auf einer Party in Streit gerieten, kam es zwischen beiden zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Als der Streit sich auf die Straße verlagerte, zog einer der Beteiligten ein Messer.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei junge Männer auf einer Hausparty in Streit. Es folgte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 22-jährigen Münchner und dem 21-jährigen Mainzer. Als sich der Streit anschließend auf die Straße verlagerte, wobei mehrere Partygäste folgten, zog der 22-Jährige ein Messer, was er allerdings vor Eintreffen der Polizei bereits weggeworfen hatte.

Beide waren erheblich alkoholisiert und müssen sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

