POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Polizei Pirmasens (ots)

Am 22.01.2022, gegen 14:15 Uhr, wollte eine 20-jährige Frau die Fußgängerampel an der Kreuzung Adam-Müller-Straße/Fröhnstraße überqueren. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin wartete in der Fröhnstraße an der roten Ampel. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr die Frau los und wollte nach links in Richtung Kaufland fahren. Dabei übersah sie die 20-jährige, welche gerade bei grüner Fußgängerampel die Straße überqueren wollte. Die 20-jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht am Sprunggelenk. |pips

