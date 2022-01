Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Polizei Pirmasens (ots)

Am 22.01.2022, gegen 10:50 Uhr, wurde eine männliche Person in der Conrad-Krez-Straße einer Personenkontrolle unterzogen. Bei dem 34-jährige Mann konnten schließlich Betäubungsmittel in der Innentasche der Jacke aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Betäubungsmittel sichergestellt. |pips

