Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung mit Aschenbecher

Polizeiinspektion Pirmasens (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es im einer Kneipe in der Schäferstraße zum Streit zwischen zwei Gästen. Indessen Verlauf schlug der Täter seinem Gegenüber einen Aschenbecher auf den Kopf. Der Geschädigte erlitt eine starkblutende Platzwunde. Der Täter flüchtet vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Ipips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell