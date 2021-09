Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Tätlicher Angriff auf Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums (14.09.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums in der Erzbergerstraße angegriffen hat ein Mann am Dienstag gegen 17.30 Uhr. Ein Unbekannter wollte sich beim Schwenninger Bahnhof einem Corona-Test unterziehen. Ein 29-jähriger Mitarbeiter machte ihn darauf aufmerksam, dass es bis zum Test etwas dauern könne, womit der Mann nicht einverstanden war. Er schrie herum und provozierte den Mitarbeiter. Als dieser nicht darauf einging, versetzte der Mann dem 29-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht und verließ das Testzentrum. Der Mitarbeiter erlitt eine leichte Verletzung im Gesicht. Den Unbekannten beschrieb er als etwa 30 Jahre alt, 175-180 cm groß, Glatzenträger, am Oberarm tätowiert. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die den Streit beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

