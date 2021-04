PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Verkehrsunfall mit Flucht in Staffel +++

Limburg (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Limburg-Staffel

Am Samstag, 10.04.2021, kam es um 13.34 Uhr in Limburg-Staffel in der Diezer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19- jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Kreisstraße 475, aus Richtung Aull kommend, in Richtung Staffel. In einer Rechtkurve kam sie kurz hinter dem Ortsschild vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Sie stieß im Anschluss mit dem Fahrzeugheck gegen ein am rechten Fahrbahnrand befindliches Verkehrszeichen. Nach dem Unfall entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, Zeugen konnten sich jedoch das Kennzeichen des Fahrzeuges merken. So konnte die Fahrerin des flüchtigen Fahrzeuges später von der Polizei ermittelt werden.

