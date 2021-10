Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim

L631: Betrunkener Autofahrer gefährdet Gegenverkehr - Zeugen gesucht!

Heddesheim (ots)

Am Samstag gegen 14:30 Uhr fuhr ein betrunkener 69-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L631 von Viernheim in Richtung Heddesheim, geriet in den Gegenverkehr und gefährdete mehrere entgegenkommende Autofahrer. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Betrunkenen, fuhr diesem bis an die Wohnanschrift hinterher und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten den Mann zur Rede. Er wies mehrere alkoholtypische Auffälligkeiten auf, weshalb er zur Blutentnahme mit zum Polizeirevier Ladenburg musste. Das Ergebnis hiervon steht noch aus. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden beschlagnahmt. Nachdem die Maßnahmen beendet waren, durfte er gehen. Das Polizeirevier Ladenburg sucht die geschädigten Autofahrer, die durch das Fahrverhalten des Betrunkenen gefährdet wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

