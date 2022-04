Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand eines PKW-Anhängers am Kloster Helgoland in Mayen -

Mayen (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 23.04.2022, zwischen 02:30 und 03:00 Uhr, geriet auf dem Gelände des ehem. Kloster Helgoland im Nettetal bei Mayen ein PKW-Anhänger aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Der brennende Anhänger musste durch die FFW Mayen abgelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Umstände lassen ein vor- oder fahrlässiges in Brand setzen des Anhängers schließen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Kriminal- oder Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell