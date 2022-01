Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in 18347 Ahrenshoop

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 28.01.2022 gegen 22:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in der Ortschaft Ahrenshoop gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem leerstehenden Gebäude zu einem Brandausbruch. Bei Eintreffen der Feuerwehren und der Polizei am Einsatzort brannte das reetgedeckte und denkmalgeschützte Gebäude aus dem 18. Jahrhundert bereits in voller Ausdehnung. Trotz mehrstündiger Löscharbeiten der 84 Kameraden der Feuerwehren Ahrenshoop, Dierhagen, Wustrow, Wieck, Born, Prerow und Ribnitz brannte das Gebäude bis auf die Grundmauern nieder. Personen wurden beim Brand nicht verletzt. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Durch die Polizei ist ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet worden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe durch die Bevölkerung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Rufnummer 03821-875224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag David Haupt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

