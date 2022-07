POL-IZ: 220727.3 Itzehoe: Bronzeketten von Familiengrab gestohlen

Sankt Michaelisdonn (ots) - Am Donnerstag stellte der Mitarbeiter einer Montagefirma seinen LKW in unmittelbare Nähe einer Baustelle in einen Plattenweg an der Alten Landstraße. Am Montag um 9 Uhr stellte dieser nun fest, dass der zuvor für 500EUR getankte Lastwagen komplett geleert wurde. Der Tankdeckel war verschlossen und wurde aufgebrochen. Falls Zeugen ...

mehr