Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220726.1 Sankt Michaelisdonn: Dieseldiebstahl aus Lastwagen

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Donnerstag stellte der Mitarbeiter einer Montagefirma seinen LKW in unmittelbare Nähe einer Baustelle in einen Plattenweg an der Alten Landstraße. Am Montag um 9 Uhr stellte dieser nun fest, dass der zuvor für 500EUR getankte Lastwagen komplett geleert wurde. Der Tankdeckel war verschlossen und wurde aufgebrochen. Falls Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, werden sie gebeten, sich bei der Polizei in Marne unter 04851-95070 zu melden.

