Friesoythe - Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch, 20. Juli 2022, 13.00 Uhr, und Freitag, 22. Juli 2022, 12.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Alte Mühlenstraße ein Fensterelement der dortigen Wassermühle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Saterland - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag, 02. August 2022, gegen 01.45 Uhr befuhr ein 34-Jähriger Saterländer mit seinem PKW die Straße Schulweg, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein durchgeführter Drogentest fiel positiv aus, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Im Anschluss wurde dem Saterländer die Weiterfahrt untersagt.

Barßel OT Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 01. August 2022, kam es gegen 19.45 Uhr in der Kettelerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW befuhr mit einem PKW die Kettelerstraße und beabsichtigte, nach links in die Straße Am Karlsberg abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrer aus Barßel und nahm diesem die Vorfahrt. Bei dem Versuch, einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte der 24-Jährige. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

