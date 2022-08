Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Geräteschuppen eines Sportvereins

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Kreiensener Straße, Dienstag, 26.07.22, 20.00 Uhr - Samstag, 30.07.22, 16.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Dienstag, 26.07.22, 20.00 Uhr bis Samstag, 30.07.22, 16.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Geräteschuppen auf dem an der Kreiensener Straße gelegenen Vereinsgelände des SV Heckenbeck. Aus dem Inneren des Geräteschuppens wurde ein Mini-Fußballtor entwendet. Die Schadenshöhe konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

