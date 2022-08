POL-NOM: Weinflasche auf Auto geworfen

Uslar (ots) - Bodenfelde (ke), Uslarer Straße, 30.07.2022, 14:00 Uhr Eine 32-jährige PKW-Fahrerin aus Bodenfelde befuhr mit Ihrem Fahrzeug die Uslarer Straße in Richtung Gartenweg. Beim Abbiegen touchiert sie ein Straßenschild welches in seiner Verankerung gelockert wurde. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

