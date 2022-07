Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl an Kraftfahrzeug

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld / Westerhof - Unterer Heukamp, Sa.30.07.2022, 23:30 Uhr - So. 31.07.2022, 12:30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum ist es in der Straße Unterer Heukamp in Westerhof zu einem Diebstahl an einem geparkten Kraftfahrzeug gekommen. Bislang unbekannte Täter gelangen in eine unverschlossene Garage und entwendeten hierbei das vordere und hintere amtliche Kennzeichen des tatbetroffenen Fahrzeugs. Der Sachschaden wird auf ca. 40 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden. (rei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell