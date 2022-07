Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrecher erfolgreich gefasst und in Untersuchungshaft gebracht

Einbeck (ots)

(wüs) Die Polizei Einbeck konnte am vergangenen Freitag einen Einbrecher, der in den letzten Tagen hier im Stadtgebiet Einbeck sein Unwesen trieb, identifizieren und festnehmen! Am Samstag wurde der Beschuldigte dann beim Amtsgericht Einbeck vorgeführt, welches für den 45-jährigen Deutschen aufgrund der erdrückenden Beweislage Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde dann von der Einbecker Polizei einer Haftanstalt zugeführt. Hintergrund ist, dass es seit Donnerstag vermehrt zu E-Bike- und Handtaschendiebstählen (u.a. aus Büros, Garagen und Schuppen) im Stadtgebiet Einbeck gekommen war. Zeugen hatten den Täter zum Teil beobachtet und der Polizei Hinweise und Bildmaterial zukommen lassen. Einer der Geschädigten erkannte den Beschuldigten mit dem Diebesgut, ein hochwertiges E-Bike, am Freitagnachmittag in der Fußgängerzone Einbecks wieder und informierte die Polizei. Es gelang dem Geschädigten, sein Fahrrad vom Beschuldigten zurück zu erlangen, der Beschuldigte konnte jedoch zu Fuß fliehen. Auf dem Gepäckträger des Fahrrads fand der Geschädigte eine Damenhandtasche, die einer weiteren angezeigten Straftat zugeordnet und der rechtmäßigen Eigentümerin übergeben werden konnte. Eine Streife der Polizei fahndete intensiv im gesamten Innenstadtbereich und entdeckten den Beschuldigten etwa eine Stunde später in der Straße Oleburg und nahm ihn vorläufig fest.

Zu einem weiteren E-Bike Diebstahl, welcher sich am Donnerstag, 28.07.2022, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr im Walkemühlenweg ereignet hat, werden Zeugen gebeten, Hinweise unter 05561-949780 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell