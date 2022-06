Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verdacht auf Vergiftung nach Konsum unbekannter Beeren im Kindergarten

Wörth am Rhein (ots)

Am Freitagvormittag wurden Beamten der Polizeiinspektion Wörth durch die Rettungsleitstelle zu einem Einsatz mit einem vierjährigen Mädchen dazu gerufen, welches mit Verdacht auf Vergiftung durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt wurde. Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurde das Kind bereits im Beisein seiner Mutter im Rettungswagen medizinisch versorgt. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen bereits seit Mittwoch immer wieder über Bauchschmerzen klagte, die von Durchfall, Erbrechen und Schüttelfrost begleitet waren. Die behandelnden Rettungssanitäterinnen stellten zudem eine erhöhte Herzfrequenz fest. Da sich der Zustand des kleinen Mädchens am Morgen des 03.06. verschlechtert hatte, alarmierte die Mutter über die Rettungsleitstelle einen Rettungswagen, mit dem das Kind zur weiteren Abklärung und Behandlung in eine Kinderklinik verbracht wurde. Auf Nachfrage berichtete das Kind, dass es am Mittwoch im Kindergarten von einem Strauch im Außenbereich mehrere Beeren gepflückt und gegessen habe, da es Vitamine zu sich nehmen wollte. Der Strauch konnte ausfindig gemacht werden. Es handelte sich um für Menschen ungenießbare Früchte, in deren Konsum zunächst mutmaßlich die Ursache für den schlechten Gesundheitszustand des Mädchens zu finden war. Unklar war allerdings, wie viele der Beeren das Kind gegessen hatte. Noch während der Ermittlungen gaben die behandelnden Ärzte im Krankenhaus Entwarnung - Das Kind litt lediglich unter einem normalen Magen-Darm-Infekt.

