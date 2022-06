Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Spritztour eines 14-Jährigen endet in Verkehrsunfall

Schaidt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag erschlich sich ein 14 jähriger Jugendlicher den Fahrzeugschlüssel des PKW seines Vaters, um zusammen mit seinen Freunden eine nächtliche Spritztour zu unternehmen. Beim Befahren der Hauptstraße in Schaidt in Richtung Freckenfeld kollidierte der Ford mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Junge wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten an seine Eltern überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell