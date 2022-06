Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erst ausgebremst und dann beleidigt - Ermittlungen nach unbekanntem PKW-Fahrer laufen

Winden (ots)

Am Mittag des 03.06. gab ein 41-jähriger geschädigter PKW-Fahrer folgenden Sachverhalt bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein mit. Er wäre vom Fahrer eines Van in Winden zunächst ausgebremst worden. Danach stieg der Fahrer aus, schlug gegen die Scheibe der Fahrertür des Geschädigten und beleidigte ihn. Das Kennzeichen des Van, sowie eine detaillierte Personenbeschreibung des Fahrers sind der Polizei bekannt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth am Rhein in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell