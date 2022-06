POL-PDLD: Sachbeschädigung an Volleyballnetz auf Freizeitanlage

Dernbach (ots) - Vom 03.06.2022, 06:30 Uhr bis 04.06.2022, 07:00 Uhr, wurde an einem Wohnanwesen in der Straße Am Berg eine Fensterscheibe vermutlich durch eine Luftgewehrkugel beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Annweiler Jürgen Becker, PHK Telefon: 06346-964619 pwannweiler@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter ...

mehr