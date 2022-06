Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Arbeitsunfall mit schwerverletztem Baggerfahrer

Wörth am Rhein (ots)

Am frühen Nachmittag des 01.06. führte ein 34-Jähriger Mitarbeiter einer Landschafts- und Gartenbaufirma auf dem Firmengelände in Wörth am Rhein Erdaushubarbeiten durch. Hierbei setzte er mit einer leeren aber hochgezogenen Schaufel zurück. Weil dadurch der Schwerpunkt verlagert wurde und er mit dem rechten Hinterreifen auf einen Berg von Erdaushub fuhr, stürzte der Radlader um. Der Baggerfahrer, welcher zwar Sicherheitsbekleidung trug, jedoch nicht angeschnallt war, zog sich hierbei Verletzungen am Thorax und ein Halswirbelsäulentrauma zu. Er konnte noch selbständig aus der Arbeitsmaschine klettern. Die behandelnde Notärztin konnte vor Ort glücklicherweise keine Lebensgefahr begründen. Der Schwerverletzte wurde für weitere Untersuchungen und zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Bagger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

