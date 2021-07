Polizei Mettmann

POL-ME: Radfahrer durch Lkw schwer verletzt - Langenfeld - 2107110

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag des 22.07.2021 gegen 16:05 Uhr fuhr ein 63 jähriger Düsseldorfer mit seinem Sattelzug von der Arnold-Höveler-Straße in Langenfeld in den Kreisverkehr an der Hardt ein. Hierbei kam es aus bisher unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 82 jährigen Radfahrer aus Langenfeld, der den Radweg an der Hardt in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. In der Folge wurde er von dem Auflieger des Lkw überrollt und schwer verletzt in eine Klinik verbracht, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.- Euro. Die Unfallörtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell