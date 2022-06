Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/Rinnthal - Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

B10/Rinnthal (ots)

Am heutigen Morgen (04.06.2022) ereignete sich gegen 06:38 Uhr ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Esslingen befuhr die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Kurz nach der Anschlussstelle B48 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW-Gespann zusammen. Durch den Zusammenstoß verstarb der PKW-Fahrer, der Fahrer des LKW blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 125.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache beauftragt sowie beide beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die B10 wird voraussichtlich für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis 12:30 Uhr voll gesperrt bleiben.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell