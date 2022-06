POL-PDLD: Unfallursache -ungenügender Sicherheitsabstand

Landau (ots) - Zum Diebstahl einer roten Stofftasche mit Bargeld kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem Geschäft in der Kronstraße. Zwei Männer hatten den Verkaufsraum betreten, sich fälschlicherweise als Steuerfahnder ausgegeben und die Mitarbeiterin abgelenkt. In einem günstigen Moment konnte einer der beiden Tatverdächtigen die Tasche an sich nehmen und sich von der Örtlichkeit fußläufig entfernen. Auch ...

