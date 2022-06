Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Tasche gestohlen

Landau (ots)

Zum Diebstahl einer roten Stofftasche mit Bargeld kam es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem Geschäft in der Kronstraße. Zwei Männer hatten den Verkaufsraum betreten, sich fälschlicherweise als Steuerfahnder ausgegeben und die Mitarbeiterin abgelenkt. In einem günstigen Moment konnte einer der beiden Tatverdächtigen die Tasche an sich nehmen und sich von der Örtlichkeit fußläufig entfernen. Auch der zweite Tatverdächtige flüchtete unerkannt. In der Tasche befand sich u.a. ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag. Auch eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

- männlich, zirka 45 bis 50 Jahre alt, 175 cm groß, kräftige Statur, Vollbart, trug ein gelbes T -Shirt.

Der zweite Täter war zirka 50 Jahre alt, männlich, ca. 175 cm groß und trug einen Schnauzbart. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahl und Amtsanmaßung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell