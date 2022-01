Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Beim Fahren gerammt

Nicht weit genug rechts waren zwei Autofahrende am Mittwoch in Bad Schussenried unterwegs.

Gegen 9 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Touareg in der Bahnhofstraße in Richtung Kürnbach. Ihm kam eine Opelfahrerin entgegen. In der Mitte der Fahrbahn stießen die Fahrzeuge zusammen. Die 36-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 53.000 Euro. Die Beamten von der Verkehrspolizei Laupheim (07392/96300) haben nun die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach der Unfallursache.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

