Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Herxheim (ots)

Am Freitagmorgen (03.06.2022) gegen 10:15 Uhr wurde in der Siedlungsstraße in Herxheim ein 34-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Der Geschädigte fuhr mit seinem Mofa von der Siedlungsstraße in die Straße Am Kleinwald, als sich jemand vor ihn stellte und vom Mofa stieß. Durch den Sturz erlitt der 34-Jährige Schürfwunden an Armen und Beinen, außerdem war das Mofa derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Angreifer konnte unerkannt flüchten. Er wird als ca. 40 Jahre alt beschrieben, ca. 1,80 m groß, soll blond sein und einen Drei-Tage-Bart tragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

