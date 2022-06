Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Wörth am Rhein (ots)

Eine 78-jährige PKW-Fahrerin missachtete am Mittwochmittag die Vorfahrt eines von rechts kommenden Kindes, das mit seinem Fahrrad von der Tullastraße in die Elisabethenstraße in Wörth einbiegen wollte. Es kam zur Kollision des PKW mit dem Fahrrad des Kindes, wobei das Kind leichte Verletzungen, unter anderem eine Schulterprellung, erlitt. Auch das Fahrrad des Jungen wurde durch den Aufprall beschädigt. Den Angaben des 10-Jährigen zufolge sei die Fahrerin nach dem Unfall zwar aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen, jedoch hauptsächlich, um sich zu vergewissern, dass an ihrem PKW kein Schaden entstanden sei. Sie notierte sich wohl die Personalien des Kindes, meldete sich jedoch nach dem Unfall nicht mehr. Glücklicherweise hatte eine aufmerksame Zeugin das Kennzeichen des PKW notiert und dem Kind den Zettel direkt mitgegeben. Auch hatte sie ihre eigenen Personalien mit auf den Zettel geschrieben. Der Sachverhalt wurde durch die Eltern des Kindes nachträglich auf der Polizeidienststelle in Wörth mitgeteilt. Über das von der Zeugin notierte Kennzeichen konnte die Fahrzeugführerin ermittelt werden, gegen die von polizeilicher Seite ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Verkehrsunfall sowie wegen Unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort eingeleitet wurde.

