Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubte Müllentsorgung im Bereich Dankelsheim

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim OT Dankelsheim, 28.07.2022 Am 28.07.2022 wurde dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim durch einen aufmerksamen Anwohner mehrere illegale Müllentsorgungen an einem Feldweg, welcher parallel zur L 486 führt, gemeldet. Dort wurden diverse Abfälle in Form von Farbeimern, Baumaterialien, Papierkartons und gefüllten gelben Säcken entsorgt. Hinweise auf einen Verursacher liegen vor.

Gegen den Verursacher wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim Tel.: 05382/919200 zu wenden. (kli)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell