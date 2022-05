POL-HS: Einbruch in leerstehendes Haus

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - In einem Innenhof an der Sittarder Straße setzten bislang unbekannte Personen am 28. Mai (Samstag) ein Möbelstück in Brand. Das Feuer wurde gegen 15.30 Uhr entdeckt und konnte gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Wer hat im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht? Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 04252 920. Außerdem können Sie über die ...

