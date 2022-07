Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in der Straße "Am Plan" in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim - 24.07.2022, 14:30 Uhr - 16:00 Uhr, Am Plan Zur angegebenen Uhrzeit kam es in der Straße Am Plan zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug gegen einen parkenden blauen Opel Astra einer 30-jährigen aus Bad Gandersheim gefahren. Hierbei wurde der vordere linke Kotflügel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen und schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden am PKW der Geschädigten auf ca. 2000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim Tel.: 05382/919200 zu wenden. (kli.)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell