Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigungen an PKWs - Zeugenaufruf

Bad Ems (ots)

In der Zeit zwischen dem 06.01.2022 und dem 25.01.2022 kam es in der Badhausstraße in Bad Ems zu mehreren Sachbeschädigungen, die an unterschiedlichen Tagen begangen wurden. Vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes hat der bislang noch unbekannte Täter die Fahrzeuge nach jetzigem Stand der Ermittlungen ausschließlich tagsüber zerkratzt. Für zeugenschaftliche Hinweise setzen sie sich bitte mit der Polizei in Bad Ems in Verbindung.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell