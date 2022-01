Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Dernbach (ots)

Am Freitag, den 28.01.2022 gegen 23:50 Uhr, kam es in der Ebernhahner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kollidierte mit einem geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Aufgrund der Spuren an der Unfallstelle und aufgefundener Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem flüchtigen unfallverursachenden PKW um einen älteren grünen BMW der 3er Reihe handeln. Der unfallverursachende PKW dürfte durch die Kollision erheblich beschädigt worden sein. Zeugenhinweise werden an die PI Montabaur erbeten, Tel.: 02602-92260

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell