Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 55-Jähriger verletzt 29 Jahre alten Mann mit Messer

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache attackierte ein 55 Jahre alter Tatverdächtiger am Dienstagvormittag am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen einen 29 Jahre alten Mann. Der 55-Jährige fuhr mit einem Fahrrad am Bahnhofsplatz vor und stürzte. Der 29-Jährige und weitere Umstehende wollten dem Mann hierauf helfen. Dieser verhielt sich gegenüber den Helfenden jedoch aggressiv. Er bedrohte den 29-Jährigen plötzlich unter Vorhalt eines Messers und verletzte diesen auch leicht am Oberarm. Anschließend schlug er ihm mit einer Holzlatte auf den Kopf, was wiederum eine weitere Verletzung zur Folge hatte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 55-Jährige stieg hierauf auf das Fahrrad, fuhr durch die Bahnunterführung davon und setzte im Anschluss die Flucht zu Fuß in Richtung Wobachstraße bzw. Stuttgarter Straße fort. Nach dem Tatverdächtigen fahndende Polizeibeamte konnten ihn kurze Zeit später im Hinterhof eines Gebäudes in der Stuttgarter Straße vorläufig festnehmen. Hierzu mussten sie den Mann, der auf Ansprache nicht reagierte, zu Boden bringen. Anschließend legten die Beamten ihm Handschließen an. Er wurde durchsucht. Hierbei stellten die Polizisten ein Küchenmesser fest. Der 55-Jährige wurde zunächst zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

