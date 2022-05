Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: PKW-Lenker übersieht Fahrradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein 35 Jahre alter Fahrradfahrer musste nach einem Unfall am Dienstag gegen 09.10 Uhr in der Aldinger Straße in Ludwigsburg vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radler befuhr den Radschutzstreifen entlang der Aldinger Straße in Richtung Pattonville. Auf Höhe der Einmündung, an der die Aldinger Straße nach links und geradeaus weiter geführt wird, wollte ein 65 Jahre alter Mercedes-Lenker nach rechts auf die Aldinger Straße in Richtung Grünbühl abbiegen. Mutmaßlich übersah der PKW-Lenker den 35-Jährigen und nahm diesem in der Folge die Vorfahrt. Der Zweiradfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte auf die Straße. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

