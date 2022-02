Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Einkaufen bestohlen/ Zigarettenautomat aufgebrochen/ Falsche Rechnung/ Containerbrand

Iserlohn (ots)

Eine 78-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Baarstraße bestohlen. Gegen 11 Uhr wollte sie ihre Handtasche aus einem Jutebeutel nehmen. Doch die Tasche war verschwunden und damit ein Doro-Mobiltelefon, ein Gutschein für einen Gartencenter und der Führerschein der Seniorin. Beim Einkaufen hatte sie nichts Verdächtiges bemerkt.

Zwischen Montag- und Mittwochmorgen wurde an der Hennener Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Der oder die Diebe flexten das Gerät auf und erbeuteten Zigaretten und Bargeld.

Betrüger haben einen Firmengründer mit einer falschen Rechnung für einen Handelsregistereintrag hereingelegt. Da er tatsächlich gerade ein Unternehmen angemeldet hatte, beglich er die Rechnung. Erst als einige Tage später die echte Rechnung vom Amtsgericht kam, wurde ihm der Fehler bewusst.

An der Kühlingstraße wurde am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. (cris)

