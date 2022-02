Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: GPS-Signal führt zum E-Bike-Dieb

Menden (ots)

Ein GPS-Tracker hat am Mittwoch einen Fahrraddieb überführt: Die Polizei nahm den 42-Jährigen vorläufig fest.

Der Eigentümer hatte sein E-Bike am Morgen hinter einem Gebäude an der Kolpingstraße abgestellt und mit einer Kette an einer Metallhalterung gesichert. Gegen 13.15 Uhr meldete sein Alarmsystem auf dem Handy, dass sein Pedelec bewegt würde. Er lief sofort zu seinem Parkplatz. Doch das E-Bike war bereits verschwunden. Der nächste Weg führte direkt zur Polizei. Die nahm die Verfolgung auf: Das GPS-Signal des Alarmsystems führte den Streifenwagen zur Ecke Max-Eyth-Straße/Molle. Dort konnten die Polizeibeamten den Dieb anhalten. In der Fahrradtasche des gestohlenen Pedelecs steckte das Tatwerkzeug zum Durchschneiden von Ketten. Da der 42-Jährige keinen festen Wohnsitz hat, wurde er vorläufig festgenommen. Der rechtmäßige Eigentümer bekam sein Pedelec zurück.

Am Morgen, zwischen 7.50 und 11.20 Uhr, wurde am Hönne-Berufskolleg ein weiteres, hochwertiges E-Bike gestohlen. Der Fahrer hatte es am Morgen vor Schulbeginn mit einem Faltschloss an einem Fahrradständer gesichert. Es handelt sich um ein weißes Pedelec der Marke Haibike vom Typ Fullseven Lt 5.0 mit orangefarbener Aufschrift und 27-Zoll-Rädern. (cris)

