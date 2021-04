Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung bei Fahrscheinkontrolle

Mainz (ots)

Mittwoch, 31.03.2021, 15:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag meldete ein Busfahrer der Linie 6, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und zwei Kontrolleuren gekommen sei. Zudem sei dabei eine Scheibe zerbrochen. An der Bushaltestelle Hegelstraße konnten der Busfahrer sowie die beiden Kontrolleure angetroffen werden. Diese gaben an, dass sie einen Fahrgast kontrollierten und er weder Ausweis noch Fahrkarte vorzeigen konnte. Als die Kontrolleure daraufhin sagten, dass sie die Polizei hinzuziehen werden, schubste der Fahrgast einen der Kontrolleure, trat die Türscheibe ein und flüchtete an der Haltestelle Hegelstraße. Durch das Schubsen wurde das Mobiltelefon des Geschädigten beschädigt.

Personenbeschreibung:

- circa 180 cm - circa 40 Jahre - heller Teint - Basecap - kräftige Statur - Rucksack mit gelbem Streifen

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell