Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: BAB 14 zwischen Autobahnkreuz Schwerin und Schwerin-Ost nach Unfall gesperrt

Goldenstädt/Stople (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der BAB 14 bei Goldenstädt sind im Zuge der Bergung eines LKW beide Fahrspuren in Richtung Wismar aktuell voll gesperrt. Ein LKW mit Schilderwagen der Autobahnmeisterei war am Montagvormittag aus noch ungeklärter Ursache plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in den angrenzenden Graben gefahren. Das Fahrzeuggespann kippte auf die Seite und wurde erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden soll sich laut ersten Schätzungen auf mehrere ´Zehntausend Euro belaufen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Verkehr in Richtung Norden wird ab dem Autobahnkreuz Schwerin umgeleitet.

