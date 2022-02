Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Microsoft-Mitarbeiter löschen Daten/ Versucher Einbruch in Wohnung/ Gebäude besprüht

Lüdenscheid (ots)

Falsche Microsoft-Mitarbeiter haben am Mittwoch auf dem Computer eines 73-jährigen Lüdenscheiders ganze Arbeit geleistet: Sie löschten sämtliche Daten und verlangen nun Geld für die Wiederherstellung von Programmen, Dateien und Fotos. Am Morgen klingelte das Telefon des Lüdenscheiders. Die Englisch sprechende Anruferin gab sich als Microsoft-Mitarbeiterin aus und behauptete, auf dem Computer des Lüdenscheiders seien Viren. Um diese zu entfernen, brauche sie Zugriff auf den Rechner. Sämtliche Daten müssten in eine Cloud heruntergeladen werden, um sie zu prüfen. Der Senior gewährte den Zugriff. Im nächsten Schritt behaupteten die Täter (es gab mehrere Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung), dass der Senior keine Windows-Lizenz habe und deshalb eine solche erwerben müsse. Als der Lüdenscheider bemerkte, dass er betrogen wurde, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt nun wegen Erpressung.

Die Polizei warnt vor der Masche: Die angeblichen MS-Mitarbeiter klingeln auf Verdacht bei arglosen Bürgern durch und behaupten, Viren auf ihren Computern gefunden zu haben. Wer den Anrufern per Fernwartungsprogramm Zugriff gewährt, kann sicher sein, dass die Täter den Rechner nach sensiblen Daten durchsuchen - oder den Computer unbrauchbar machen und den Besitzer dann erpressen. Deshalb: Keinem Fremden Zugriff auf den Computer gewähren! Keine persönlichen Daten am Telefon preisgeben!

Am Mittwochmorgen wurde versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Untertinsberger Straße einzubrechen. Unbekannte beschädigten eine Scheibe der Wohnungstür und versuchten, die Tür aufzuhebeln. Die Tat muss zwischen 9.45 und 12 Uhr passiert sein. Die Polizei sicherte Spuren.

Am Montagabend oder in der folgenden Nacht wurde die Rückseite eines Bildungszentrums an der Heedfelder Straße mit schwarzer Farbe besprüht. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell